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Ramazan ayında uygulanacak tedbirler ele alındı

Kilis Valisi Recep Soytürk başkanlığında Ramazan ayı boyunca uygulanacak tedbirlere ilişkin alınacak önlemlerle ilgili toplantı gerçekleştirildi.


Toplantıya Vali Recep Soytürk başkanlık ederken, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Elbeyli Kaymakamı Kadir Duman, Polateli Kaymakamı Mahmut Şener, Musabeyli Kaymakamı Sertaç Kırçuval, Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Memiler, Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, oda başkanları ile yetkililer katıldı. Toplantıda Ramazan ayı boyunca uygulanacak tedbirlere ilişkin alınacak önlemler ele alındı.

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