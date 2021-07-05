Ramazan, Kurban Pazarını denetledi

Başkan Ramazan, Zabıta Müdürü Atilla Yıldırım ile Canlı Hayvan Pazarı sorumlusu Necmettin Kızılkaya ile birlikte Kurban Bayramı öncesi Hayvan Pazarında denetimlerde bulundu.

Başkan Ramazan, “ Kurban bayramı hazırlıklarımız kapsamında belediyemize bağlı canlı hayvan pazarının denetimini gerçekleştirdim. Vatandaşlarımıza bayram öncesinde ve bayramda en hızlı ve en kaliteli hizmeti sunacağımızdan emin olabilirsiniz. Sürekli hayvan pazarında dezenfekte ilaçlama yapıyoruz. Vatandaşlarımızın rahat bir şekilde kurban almaları ve kurban satıcılarının hijyen bir şekilde satış yapmaları için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.