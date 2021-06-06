Ramazan, LGS'ye giren öğrencilere başarılar diledi

Başkan Ramazan, LGS Sınavına giren bütün öğrencilere başarılar dilediğini ifade ederek, “Yarın hayatınızın geri kalan dönemine yön verecek olan LGS ye gireceksiniz. Her birinize yürekten başarılar diliyorum. Hepiniz elinizden geleni fazlasıyla yaptınız ve çok çalıştınız, eminim ki bu çalışmalarınızın karşılığını fazlasıyla alacaksınız. Şunu unutmayın, sizler bizim geleceğimizsiniz ve sınav sonuçlarınız ne olursa olsun sizlerin yeteneklerinin farkındayız. Şimdi bu gece güzel bir uyku çekin ve yarın o sınava dünyanın kaç bucak olduğunu gösterin. Belediye Başkanınız olmaktan öte Servet Amcanız olarak sizlere güveniyorum ve sizleri çok seviyorum” ifadesine ver verdi.