Ramazan öncesi Suriye'ye hizmet eden STK'lar ile toplantı

Kilis Vali Yardımcısı Hakan Yavuz Erdoğan başkanlığında Suriye'ye hizmet eden Sivil Toplum Kuruluşları ile Ramazan öncesi bir toplantı yapıldı.

Vali Yardımcısı Hakan Yavuz Erdoğan başkanlığında, İl AFAD Müdürü Mustafa Eser ve Suriye'de hizmet veren STK temsilcilerinin katılımıyla 5'inci Suriye koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri yaptıkları ve yapacakları proje çalışmaları hakkında Suriye'de hizmet veren STK temsilcileri ile bölgede yapılan ve yapılacak hizmetlere ilişkin istişarelerde bulunuldu.