Ramazan'dan Duyar'a ziyaret

Mehmet Duyar'ı makamında ziyaret etti.

Başkan Ramazan ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, “Kilis'in lezzetleri marka değerine kavuşuyor. Gastronomi kenti Kilis'imizin lezzetlerini tüm Türkiye'ye ve Dünya'ya duyurmak adına belediyemiz bünyesinde kurduğumuz markalaşma ve tescil birimi çalışmalarına hızla devam ediyor. Bugün itibariyle Kilis Tava'nın, Kilis Yorganı'nın ve Kilis Kahvaltılık Toz Zahteri'nin başvurusunu yapmış bulunmaktayız. Hedefimiz yıl sonuna kadar 10 ayrı Kilis Lezzeti'nin başvurusunu yaparak memleketimizin lezzetlerinin tanıtımında önemli bir yol kat etmek olacak. Bugün ki Ankara temaslarımız kapsamında, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkan Yardımcısı Dr.Mehmet Duyar'ı ziyaret ettim. Ziyaretimiz de başvurularımızın daha hızlı sonuçlandırılması kapsamında olumlu bir görüşme gerçekleştirdik. Kendilerine yakın ilgilerinden ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum. Bu başvuruların hazırlaması sürecinde çokça emeği geçen Kilis Gastronomi, Kültür, Turizm ve Dayanışma Derneği'ne, esnaf odalarımıza, kurumlarımıza ve çok kıymetli esnaflarımıza teşekkür ediyorum” dedi.