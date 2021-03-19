Ramazan'dan geçmiş olsun mesajı

Başkan Ramazan, saat 20:30 sularında Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallemize roket atılması haberiyle Kilis Valisi Recep Soytürk ile Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ile birlikte olay yerine incelemelerde bulunduğunu ifade ederek, “Herhangi bir can ve mal kaybı bulunmadığını sizlere belirtmek isterim. Tedirgin olduğunuzu biliyorum. Ancak şuna emin olabilirsiniz ki güvenlik güçlerimiz gereken çalışmaları titizlikle sürdürmekte ve ilimizin güvenliği konusunda en hassas çalışmaları yürütmektedir. Tüm gelişmeleri sizlerle anbean paylaşacağıma emin olabilirsiniz. Şehrimiz de, canınız da bizlere emanettir” dedi.