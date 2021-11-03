Ramazan'dan Gıda Bankası çalışanlarına plaket

Başkan Ramazan, Gıda Bankası Müdürü Mustafa Uğur Baydın, Gıda Bankası personelleri Burcu Gülocak, Mehmet Koyuncuoğlu ile Mehmet Ali Yedili'ye başarılı çalışmalarından dolayı plaket takdim etti.

Başkan Ramazan, “ En önemsediğimiz birimlerimizden olan Gıda Bankası'nın emekçi çalışanlarına, halkımızın zor ve acılı günlerinde onları yalnız bırakmayarak her türlü hizmeti götürdükleri için sonsuz teşekkür ederim” dedi.