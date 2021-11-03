İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ramazan'dan Gıda Bankası çalışanlarına plaket

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Gıda Bankası çalışanlarına gösterdikleri üstün başarıdan dolayı plaket takdim etti.


Başkan Ramazan, Gıda Bankası Müdürü Mustafa Uğur Baydın, Gıda Bankası personelleri Burcu Gülocak, Mehmet Koyuncuoğlu ile Mehmet Ali Yedili'ye başarılı çalışmalarından dolayı plaket takdim etti.


Başkan Ramazan, “ En önemsediğimiz birimlerimizden olan Gıda Bankası'nın emekçi çalışanlarına, halkımızın zor ve acılı günlerinde onları yalnız bırakmayarak her türlü hizmeti götürdükleri için sonsuz teşekkür ederim” dedi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.