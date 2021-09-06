Ramazan'dan yeni eğitim öğretim mesajı

Belediye Başkanı Ramazan, Korona virüs salgını nedeniyle 2020 yılı Mart ayı ortasından itibaren on-line eğitime geçen okullarda yeniden yüz yüze eğitime başlamanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, “ Yaşadığımız uzun pandemi süreci sonrası sizlerin çok kısa bir sürede aradaki açığı kapatacağınıza yürekten inanıyorum. Eğitim hayatınız boyunca öğretmenlerimizin ve ailelerinizin de destekleriyle, araştırıp sorgulama yeteneğine sahip, katma değer üretebilen ve bilimsel gelişmeleri global dünya düzeninde takip eden siz gençler geleceğimizin teminatısınız. Bu bilinçle derslerinize çok çalışmanız ve ülkemizi her daim bir adım ileriye taşımanız gerekiyor. Sizlere güveniyorum ve her zaman yanınızdayım. 2021-2022 eğitim öğretim yılının hepimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadesine ver verdi.