Ramazan'ın Babalar günü mesajı

Belediye Başkanı Ramazan, Sevgiyle, şefkatle ve fedakarlıkla; bedenen, ruhen ve fikren sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde büyük bir sorumluluk üstlenen babaların, aile ve toplum hayatının temel direğini oluşturduğunu belirtti.

Ramazan, “Babalarımız, sonsuz bir sevgi ve özveri ile bizlere geleceğimize uzanan yolda rehberlik eden öğreticilerimizdir. Her türlü zorluğa karşı dik durmayı, mücadeleyi bırakmamayı, her koşulda ayakta kalmayı öğreten babalarımız, deneyimleriyle yolumuza her zaman ışık tutarlar. Şartların zorluğuna ve imkansızlığına bakmadan, çocuklarının mutluluğunu kendi mutluluğu bilen, bizleri hayata hazırlayan, destek olan, sevgisi ve güveni daima aranan babalarımız, vazgeçilmez değerlerimiz, hayat zenginliğimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta evlatlarını vatanımız için feda eden aziz şehitlerimizin babaları olmak üzere, her zaman yol gösterici olan, hayatı boyunca her şartta ve koşulda bütün imkanlarını ailesi için seferber eden tüm babalarımızın Babalar Gününü kutluyorum” ifadesine yer verdi.