Refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kilis'te sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil, refüje çarparak takla attı. Kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, gece saat 01.00 sıralarında ismi öğrenilemeyen sürücü 79 AL 671plakalı otomobil Mercidabık Caddesi Köroğlu Sokağın kesiştiği sırada yoldan çıkarak refüje çarptı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, daha sonra ise takla attı. Otomobilden yaralı olarak çıkarılan sürücü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, araçtan göz sızması üzerine itfaiye ekipleri müdahale etti.