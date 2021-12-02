Rektör Karacoşkun 20. Milli Eğitim Şurasının açılış törenine katıldı

Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Türk millî eğitim sistemi için tavsiye kararları almak üzere 7 yıl sonra gerçekleştirilen 20. Millî Eğitim şurasının açılış törenine katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer başkanlığında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen toplantının ana temasını “eğitimde fırsat eşitliği” oluşturuyor. Bugüne kadar 19 kez düzenlenen şuranın, milli eğitim, eğitim camiası, öğrenci, öğretmen ve veliler açısından hassaten faydalı, verimli, önemli tavsiye kararlarının alındığı bir mecra olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; eğitimde fırsat eşitliği ana teması altında toplanan 20. Millî Eğitim Şûrası'nın önümüzdeki döneme dair yol haritası niteliğinde kararların alınacağı bir toplantı olacağını düşündüğünü ifade etti. Analiz yapabilen, öz güven sahibi ve vicdanlı gençlerimizin aydınlık yarınlarımızın teminatı olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, okul öncesi eğitim kurumlarının sayısını da arttırmayı hedeflediklerini vurguladı ve öğretmenlere verilecek yeni haklardan bahsetti. Temel eğitimde fırsat eşitliği, mesleki eğitimin iyileştirilmesi ve öğretmenlerin mesleki gelişimi olmak üzere üç ana konuda özel ihtisas komisyonlarının kurulacağı şuara, 3 Aralık'a kadar devam edecek.