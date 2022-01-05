Rektör Karacoşkun, Araştırma Merkezi Müdürleri ile toplantı gerçekleştirdi

Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Rektörlük Senato Salonu'nda üniversite Araştırma Merkezi Müdürleri ile bir araya geldi.

Toplantıya, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Muhammet Ruhat Yaşar, Prof. Dr. Halil Aldemir ve Prof. Dr. Mehmet Ali Yıldırım ile Genel Sekreteri Necdet Bozgeyik de katıldı. Rektör Karacoşkun, toplantıda Araştırma Merkezi çalışmalarının görünürlüğü bağlamında WEB sayfalarının son derece önemli olduğunu belirtti. Toplantıda, Araştırma Merkezleri'nin aktif, üretken ve daha verimli olabilmesi için yapılabilecek çalışmalar üzerinde de duruldu.

Toplantı, Araştırma Merkezi Müdürleri'nin yaptıkları ve yapacakları faaliyetler hakkında bilgi sunmasıyla sona erdi.