Rektör Karacoşkun Ardahan Üniversitesinde değerlendirme toplantısına katıldı

Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun Ardahan Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen ve 14 üniversitenin rektörünün katıldığı “Yeni Nesil Üniversite Kavramı ve Üniversitelerde Dijital Dönüşüm Projesi” konulu değerlendirme toplantısına katıldı.

Programa ev sahipliği yapan ve proje koordinatörlüğünü yürüten Ardan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, misafir rektörlere hitaben yaptığı konuşmada böylesine önemli bir toplantıya ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını belirterek toplantıya teşrif eden tüm üniversite rektörlerine teşekkürlerini iletti.

Üniversitelerin dijital dönüşüm süreçlerinin gelişimi, eğitim, araştırma ve topluma katkı misyonu, üniversiteler ve birimler arası koordinasyon, zaman ve kaynak tasarrufunun etkili kullanımı konularının konuşulduğu değerlendirme toplantısının ardından program şehir turu ile sona erdi.