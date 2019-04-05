Rektör Karacoşkun Bilim Fuarına Katıldı

Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Kilis Bilim ve Sanat Merkezi tarafından düzenlenen 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarı'nı ziyaret ederek sergilenen çalışmaları inceledi.

Ortaokul öğrencilerinin ürettikleri projeler ve çalışmaların sergilendiği fuarda stantları gezen Rektör Karacoşkun'a Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Ali Genç tarafından fuarda sergilenen çalışmalar hakkında bilgi verildi. TÜBİTAK Bilim Fuarı'nda sanat çalışmaları, geleneksel el sanatları, öğrencilerin yaptığı tasarımlar, teknolojik gereçler ve robotik çalışmalar sergileniyor.