Rektör Karacoşkun Engelsiz Üniversiteler ödül törenine katıldı

Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, 2021 Engelsiz Üniversiteler ödül törenine katıldı.

2021 Engelsiz Üniversiteler Ödül Töreni'ne Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, YÖK Engelli Öğrenci Çalışma Grubu Yürütücüsü ve YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri, bütün üniversitelerin rektörleri, ilgili rektör yardımcıları, engelli öğrenci birim sorumluları ve ödüllerin değerlendirilmesinde katkı sağlayan panelistler katıldı.

Yükseköğretimde öğrenim gören engelli öğrencilerin fiziksel mekânlara, eğitsel imkânlara ve sosyo-kültürel faaliyetlere erişimleri konusunda farkındalık oluşturmak ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen Engelsiz Üniversite Ödülleri Ödül Töreni'ne Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun da online olarak katıldı.