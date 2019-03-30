Rektör Karacoşkun İdari Personelle Bir Araya Geldi

Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun idari personelle bir araya geldi.

Rektörlük Konferans Salonu'nda yapılan ve sohbet ortamında gerçekleşen toplantıda Rektör Karacoşkun yönetim olarak, yönetmelikler ve mevzuat çerçevesinde idari personelden kurumsal anlamda beklentilerini dile getirdi.

Personelin kurum içi, kurum dışı atama, nakil, yer değiştirme, görevlendirme, kurum içi çalışma prensipleri gibi idari işlemlerdeki uygulamalardan bahseden Rektör Karacoşkun, tüm personelin söz konusu konulardaki kurallara hassasiyetle uymaları gerektiğini ifade etti.