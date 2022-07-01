Rektör Karacoşkun, “Kampüs Yolunda” programına konuk oldu

Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, TVNET kanalında canlı yayınlanan “Kampüs Yolunda” programının konuğu oldu.

Program sunucusu Esra Esen Atayeter'in sorularını cevaplayan Rektör Karacoşkun, Üniversitenin kuruluşu, gelişimi ve Üniversitede yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgiler vererek aday öğrenciler için Üniversitemizin ayrıcalıklı yönlerinden bahsetti.

Rektör Karacoşkun, Üniversitenin 15. kuruluş yıl dönümü etkinliklerini gerçekleştirdiklerini ancak Üniversitenin otuz beş yıllık bir tarihi geri planı olduğunu belirtti.

Yeni açılan programlarla Üniversitenin her geçen gün büyüdüğünün altını çizen Karacoşkun, 2022 Özel Eğitim -2023 Akademik Yılında öğrenci alacak olan Özel Eğitim Bölümü hakkında bilgiler verdi. Özel gereksinimli öğrencilere eğitim vermek üzere açılan bu bölümün öneminden bahsederek, Üniversitenin yakın zamanda Erişilebilir Üniversite Belgesi aldığına da değindi.

Öğrencilerin kendi ilgileri, sevgileri doğrultusunda seçim yapmalarını tavsiye eden Rektör Karacoşkun, istihdam odaklı hareket eden öğrenciler için ön lisans ve lisans programları hakkında detaylı bilgiler vererek, Öğrencilerin iyi bir entelektüel ve akademik birikimle fakültelerimizden mezun olabileceklerini ifade etti.

130'un üzerindeki öğrenci topluluğumuzla, verilen Sosyal Duyarlılık dersleriyle öğrencilerin toplumsal bilinci yüksek bireyler olarak yetiştirileceğini vurgulayan Karacoşkun, Bu bilinçle hareket eden Üniversite de öğrenci topluluklarını dışarıda bırakarak yapılan herhangi bir faaliyet olmadığını anlattı.

Üniversitenin yurt dışı eğitim imkânlarına değinen Rektör Karacoşkun, bu bağlamda Üniversitenin sahip olduğu ikili anlaşmalara ve Erasmus programına değinerek, Yurt içinde de Farabi programıyla öğrencilerin değişim programlarına dahil olabileceklerini söyledi.

Rektör Karacoşkun, Araştırma Merkezlerimizin bölgenin kalkınması için önemini vurgulalayarak, Orta Doğu ve Göç çalışmalarının öneminden bahsederek, kısa süre önce İstanbul Üniversitesi ile iş birliği içerisinde yapılan Türkiye'de Göç Deneyimi ve Göçün Geleceği-Göç Çalışmaları Sempozyumu'na değindi.

Kilis'in öğrenci dostu bir şehir olduğunu ifade eden Rektör Karacoşkun, Üniversitenin tercih edecek öğrencilerin kendilerini evlerinde hissedeceklerini belirtti.