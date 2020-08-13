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Rektör Karacoşkun Milat Gazetesi Bölge temsilcisini kabul etti

Milat Gazetesi Gaziantep Bölge Temsilcisi Mehmet Güngördü, Kilis 7 Üralık Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'la bir araya geldi.


Yarım asırlık bir gazetecilik bilgi birikimine sahip olduklarını belirten Güngördü, gazetecilik mesleğinin günümüzde dijital platformlar ile başlayan dönüşümü ve sosyal medya haberciliği ile ilgili görüşlerini paylaştı.


Rektör Karacoşkun ise haberciliğin ve basın faaliyetlerinin, teknolojinin baş döndürücü hızına mutlaka uyum sağlaması gerektiğini belirterek, özellikle sosyal medyanın toplum üzerindeki etkisine dikkat çekti.

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