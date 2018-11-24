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Rektör Karacoşkun Polateli İlçesinde görüşmelerde bulundu

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Polateli'nde kurum yöneticileriyle bir araya gelerek görüşmelerde bulundu.


Polateli Kaymakamı Mahmut Şener'e iadei ziyarette bulunan Rektör Karacoşkun, Kaymakamlıktan sonra belediyeye geçerek Polateli Belediye Başkanı Hakkı Çelik'le görüştü. Daha sonra Kaymakam Mahmut Şener'le birlikte ilçenin tek lisesi olan Polateli Çok Programlı Lisesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, okul yöneticileri ve öğretmenleriyle bir araya gelen Rektör Karacoşkun, Üniversitenin sosyokültürel durumu, imkanları ile ilgili tanıtıcı bilgi paylaşımında bulundu. Karacoşkun, öğretmenlerden gelen talep ve değerlendirmeleri dinleyerek ilçenin eğitim hayatına katkıda bulunmak adına nelerin yapılabileceğine ilişkin görüşlerini ifade etti.


Karacoşkun, Ayrıca öğrencilerin gelecek planlamalarıyla ilgili önerilerini paylaştı.

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