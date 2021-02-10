Rektör Karacoşkun tebrikleri kabul etti

Kilis 7 Aralık Üniversitesi rektörlüğüne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2'inci kez atanan Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, tebrikleri kabul etmeye devam ediyor.

AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş ve il yönetim kurulu üyeleri, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u, yeniden göreve atanmasından dolayı tebrik ettiler. Görüşmenin sonunda Rektör Karacoşkun, İl Başkanı Karataş ve il yönetimine nazik tebriklerinden dolayı teşekkür etti.

Çalışma ve İŞKUR İl Müdürü Erdinç Çamlı ile İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Kenan Işık, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u, yeniden göreve atanmasından dolayı tebrik ettiler. Görüşmenin sonunda Rektör Karacoşkun, Çamlı ve Işık'a nazik tebriklerinden dolayı teşekkür etti.

Sağlık - Sen Kilis Şube Başkanı İmam Hüseyin Özcan ve Şube Yönetimi, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u, yeniden göreve atanmasından dolayı tebrik ettiler. Görüşmenin sonunda Rektör Karacoşkun, Sağlık - Sen Kilis Şube Başkanı ve yönetimine nazik tebriklerinden dolayı teşekkür etti.

Üniversite Özel Kalem Müdürü Hatice Karakaş ve Özel Kalem personeli, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u, ikinci kez göreve atanmasından dolayı tebrik ettiler. Görüşmenin sonunda Rektörümüz Karacoşkun, Karakaş ve Özel Kalem personeline nazik tebriklerinden dolayı teşekkür etti.