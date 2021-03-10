İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rektör Karacoşkun tebrikleri kabul etti

Kilis 7 Aralık Üniversitesi rektörlüğüne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2’inci kez atanan Prof.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi rektörlüğüne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2'inci kez atanan Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, tebrikleri kabul etmeye devam ediyor.


İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Kilis Şehit Aileleri ve Gaziler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Cumhur Muhtar ve Beraberindeki Heyet, Kilis Vaiz Mahallesi Muhtarı Şahin Tiryaki, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u göreve yeniden atanmasından dolayı tebrik etti.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.