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Rektör Karacoşkun tebrikleri kabul etti

Kilis 7 Aralık Üniversitesi rektörlüğüne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2’inci kez atanan Prof.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi rektörlüğüne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2'inci kez atanan Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, tebrikleri kabul etmeye devam ediyor.


Kilis İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ersin Aslan, Eğitime Destek Platformu Başkanı İzzettin Özkeleş, CHP Kilis İl Başkanı Mehmet Akif Perker ve beraberindekiler, MHP Kilis İl Başkanı Mustafa Demir ve beraberindekiler, Rektör Karacoşkun'u göreve yeniden atanmasından dolayı tebrik etti.

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