Rektör Karacoşkun Toplum merkezi yöneticileriyle bir araya geldi

Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u ziyaret etti.

Kilis Toplum Merkezi proje yöneticileri Zeynep Meltem Torun ve Usame Çolakoğlu, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u ziyaret ettiler. Sohbet ortamında gerçekleşen görüşmede proje yöneticileri, Türk Kızılay'ı Kilis Toplum Merkezinin çalışmaları ve etkinlikleri hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Rektör Karacoşkun ise Türk Kızılay'ı Kilis Toplum Merkezi proje yöneticilerini yürütmüş oldukları faaliyetlerinden dolayı tebrik etti.

Karacoşkun, Ayrıca Üniversite olarak desteklerini sürdüreceklerini ifade etti.