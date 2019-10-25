Rektör Karacoşkun Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı Arıcan'la bir araya geldi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan ziyaret etti.
"Muhacir Edebiyat" sempozyumuna katılmak üzere Kilis 7 Aralık Üniversitesine gelen Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u makamında ziyaret etti.
Sohbet ortamında gerçekleşen görüşmenin ardından Rektör Karacoşkun, Başkan Arıcan'a sempozyuma katkılarından dolayı günün anısına plaket verildi.