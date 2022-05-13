Rektör Karacoşkun yazarlar ile bir araya geldi

Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile bir araya geldi.

Kilis Şair ve Yazarlar Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Alpaydın ve yönetim kurulu üyeleri, Rektörü Mustafa Doğan Karacoşkun ile Rektörlük Makamında bir araya geldi. Alpaydın, Rektör Karacoşkun'a, 2. sayısı yayımlanan Kilis Kültür ve Edebiyat Dergisini takdim etti.

Kilis kültürü, tarihi ve şiirleriyle harmanlanan görüşmenin sonunda Rektör Karacoşkun, görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, üniversite tarafından Kilis'in Kurtuluşu anısına yayımlanan kitap seti armağan etti.