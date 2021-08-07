Rektör Karacoşkun, “Yöremizden” programına konuk oldu

Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun,, TRT GAP Diyarbakır Radyosu'nda yayımlanan “Yöremizden” programına konuk oldu.

Karacoşkun, programın “Üniversiteleri Tanıyalım” bölümünde 7 Aralık Üniversitesi ile ilgili merak edilen konular hakkında bilgiler verdi. Programın ilk bölümünde 7 Aralık Üniversitesinin misyonundan ve vizyonundan bahseden Karacoşkun, nitelikleriyle ön plana çıkan yeterli akademik kadrosu eşliğinde eğitim verilen bölüm ve birimlere değindi.

Programın ikinci bölümünde Karacoşkun,, Kilis şehrinin ulaşım imkanlarına ve iklimine değindikten sonra 7 Aralık Üniversitesini tercih eden öğrencilere verilen oryantasyon eğitiminden ve Kilis'i tanıtmak amacıyla düzenlenen şehir gezilerinden bahsetti. Karacoşkun,, Öğrencilerin bu aşamada Üniversitemizin Erasmus+ ve Mevlana gibi yurt dışı öğrenci değişim programları hakkında bilgilendirildiklerini belirtti. Kilis'in, havaalanına yakınlığı ve ulaşım kolaylıkları dolayısıyla öğrencileri geliş-gidişlerinde zorlamayacağını belirten Karacoşkun,, öğrencilerin son derece huzurlu, güvenli bir şehir ile her mevsim ilkbahar tadındaki bir iklimle karşılaşacaklarını ve kendilerini evlerinde hissedeceklerini söyledi. 7 Aralık Üniversitesinin müziğe bakışı sorusu üzerine Karacoşkun,, Üniversite de verilen ücretsiz müzik kurslarından bahsetti. Halihazırda birçok kursun bulunduğuna değinen Rektör Karacoşkun,, öğrencilerin talepleri doğrultusunda gerekirse dışarıdan da eğitmen getirilebileceğini belirtti. Karacoşkun, 7 Aralık Üniversitesini tercih eden öğrencileri son derece huzurlu ve güvenli, iklimi güzel ve sıcakkanlı insanlarıyla bir şehrin karşılayacağını ve ulaşılabilir olma anlayışıyla eğitim veren akademik kadro eşliğinde şehrin içinde bulunan kampüslerin beklediğini vurguladı. Karacoşkun,, Ders dışında sosyal ve kültürel etkinlikler bağlamında da 7 Aralık Üniversitesinin ön planda olduğunu belirterek, Maddi imkanları kısıtlı olan öğrencilerin için yemek bursu, kısmi zamanlı çalışma bursu, kıyafet yardımı gibi desteklerin sağlanacağını ifade etti. Karacoşkun, 7 Aralık Üniversitesinin 13 Eylül'de yeni eğitim-öğretim dönemine başlayacağını da belirtti.

Karacoşkun, son olarak, salgın döneminde hasta olanların çoğunluğunu aşı olmayan gençlerin oluşturduğunu belirterek söz konusu tüm imkânlardan yararlanmak ve mutlu ve sağlıklı bir üniversite hayatı yaşamak isteyen öğrencileri aşı olmaya davet etti.