İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rektör Karacoşkun'a Öğretmenler Günü Kutlaması

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u ziyaret eden personel ile öğrenci gurupları çiçek takdim ederek öğretmenler gününü kutladı.


Rektörlük özel kalem personeli 24 Kasım öğretmenler günü etkinlikleri kapsamında Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'un öğretmenler gününü kutlayarak kendisine çiçek takdim etti. Öte yandan Üniversitenin öğrenci topluluklarından ÜNİAK, Öğretmenler Günü münasebetiyle Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u makamında ziyaret ederek çiçek takdim etti ve Rektör Karacoşkun'un Öğretmenler Günü'nü kutladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.