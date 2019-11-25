Rektör Karacoşkun'a Öğretmenler Günü Kutlaması

Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u ziyaret eden personel ile öğrenci gurupları çiçek takdim ederek öğretmenler gününü kutladı.

Rektörlük özel kalem personeli 24 Kasım öğretmenler günü etkinlikleri kapsamında Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'un öğretmenler gününü kutlayarak kendisine çiçek takdim etti. Öte yandan Üniversitenin öğrenci topluluklarından ÜNİAK, Öğretmenler Günü münasebetiyle Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u makamında ziyaret ederek çiçek takdim etti ve Rektör Karacoşkun'un Öğretmenler Günü'nü kutladı.