Rektör Karacoşkun'a öğretmenler günü ziyareti

Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u, Gençlik Hizmetleri Müdürü Mehmet Alkan, Türk Eğitim-Sen Kilis Şube Başkanı Osman Boybeyi ile Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet Ruhat Yaşar ve beraberindeki heyetler, Öğretmenler günü nedeniyle ziyaret ettiler.

Gençlik Hizmetleri Müdürü Mehmet Alkan, Gençlik Liderleri Hilal Arkaltı, Mustafa Demir, Müslüm Yavuzkurt ve 7 Aralık Üniversitesi Genç Ofisi gönüllü gençleri, Türk Eğitim-Sen Kilis Şube Başkanı Osman Boybeyi ve Sendika Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Mert, Veysel Bolat, Hasan Utucu, Muhittin Yılmaz ve Mehmet Celkan, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet Ruhat Yaşar ile Dekan Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Ebru Külekçi Akyavuz ve Dr. Öğr. Üyesi Alper Yetkiner, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile Rektörlük Makamında ziyaret ettiler. Görüşmenin sonunda Rektör Karacoşkun, kutlamadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuklarımıza teşekkür etti.