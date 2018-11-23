Rektör Karacoşkun'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı

Dr. Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, 24 Kasım Öğretmenler günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, mesajında "Dünyaya geldiğimiz anda öğrenmeye başlarız. Dünya ilk öğretmenimizdir. Hava, ciğerlerimize, güneş gözlerimize, kuşların sesi kulaklarımıza öğretmenlik eder. Annemiz sadece bize değil; dünyaya sevgiyi, adaleti ve iyiliği öğretir. Babamızın elleri dünya nasıl tutunacağımızın öğretmenidir. Dünyanın binbir türlü halini sayılarla, harflerle, denklemlerle, ayetlerle, türkülerle, çizgilerle bize malum eden öğretmenlerimizdir. Hepsinin emeği peygamber emeğidir. Tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutlarım" ifadelerini kullandı.