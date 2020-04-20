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Rektör Karacoşkun'dan Aktürk'e geçmiş olsun mesajı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Hayırsever İş adamı Yaşar Aktürk'e geçmiş dileğinde bulundu.


Rektör Karacoşkun, 7 Aralık Üniversitesinin kuruluşunda büyük katkısı olan Yaşar Aktürk'e acil şifalar dilediğini ifade ederek, “ Üniversitemizin kuruluşunda önemli destek ve katkıları olan, Fen Edebiyat Fakültesi binasının Kilisli hayırseverlerle birlikte üniversitemize kazandırılmasına öncülük eden, hayırsever iş adamı İstanbul - Kilis Vakfı Başkanı Yaşar Aktürk beyefendinin ciddi bir rahatsızlık geçirdiğini ancak başarılı bir tedavi süreci sonucunda şimdi daha iyi olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşması niyazıyla Allah'tan acil şifalar diliyoruz” ifadesine yer verdi.

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