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Rektör Karacoşkun'dan Türk Kızılay'ının 152. Kuruluş yıl dönümü mesajı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Türk Kızılay'ının 152. kuruluş yıl dönümünü nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, 1868 yılından bugüne kadar yürüttüğü hizmetleriyle dünyanın saygın yardım kuruluşlarının başında Türk Kızılay'ı geldiğini ifade ederek, “Türk Kızılay'ının hiçbir ayrım gözetmeden bütün insanlığa yardım elini uzatan, milletimizin yardımlaşma ve dayanışma kültürünü, dünyanın neresinde olursa olsun harekete geçirmeyi başaran, bu konuda yoğun gayret gösteren ve gönüllü destekleri büyük bir toplumsal güce dönüştüren saygın bir kurumdur. Yardımlaşma ve dayanışma kültürümüzün, Türk Milleti'nin yardımseverliğinin bir tezahürü olan Türk Kızılay'ının 152. Kuruluş yıl dönümünü kutluyorum” ifadesine ver verdi.

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