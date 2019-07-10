Rektörler Karaman'da toplandı

Karaman'da gerçekleşen 2 üniversite rektörünün bir araya geldiği toplantıya Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun da katıldı.

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül'ün davetlisi olarak Karaman'a gelen Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Kuşpınar üç gün süren toplantılara katıldı.

Toplantıların ana odağı ise Türkiye üniversitelerinin gelecek vizyonu ve tematik üniversite konuları oldu. Bu eksende gerçekleştirilen sunumlar ve değerlendirme toplantıları ile gerçekleşen rektörler buluşması; ortak bilgi kullanımı, proje paydaşlığı, tecrübe ve birikim aktarımı sağladığı için katılımcılar tarafından oldukça verimli geçtiği belirtildi. Programda Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Kuşpınar, 'Mevlana'nın Felsefesi' konulu bir sunum ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, 'Bölgesel Kalkınma ve İhtisaslaşma Projeleri' konulu bir sunum gerçekleştirdi. Karşılıklı görüş alış verişlerinin ardından toplantının ilk bölümü sona erdi.

Heyet daha sonra Karaman Valisi Fahri Meral'i makamında ziyaret ederek şehir merkezinde tarihi ve kültürel mekanları gezdi.