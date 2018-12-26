Rektörü Karacoşkun öğrenci topluluklarıyla bir araya geldi

Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun üniversitemiz öğrenci toplulukları Genç İHH Öğrenci Topluluğu ve Eğitim Girişim Gelişim Öğrenci Topluluğu ile bir araya geldi.

Genç İHH Topluluğu öğrencileri Rektörümüz Karacoşkun'a topluluk faaliyetleri ile ilgili bilgi verirken, akademik danışmanlığını Doç. Dr. Demet Demiroğlu'nun yaptığı Eğitim Girişim Gelişim Öğrenci Topluluğu öğrencileri de, düzenlemeyi planladıkları kariyer günleri programı için Rektör Karacoşkun'dan destek istedi.

Rektör Karacoşkun her iki öğrenci topluluğuna da faaliyetlerinde başarılar dileyerek yapacakları çalışmalara mümkün olduğunca destek olacaklarını söyledi.