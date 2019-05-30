Resim yarışmasında dereceye girenler ödül

Kilis'te çevre konulu resim çalışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Çevre konulu resim yarışmasında dereceye girenlerin ödülleri Kilis Valilik Makamı'nda verildi. Ziyarette vali Soytürk, öğrencilere ödüllerini teslim ederek, kutladı. Büyük sevinç ve heyecan yaşayan öğrencilerden Cemil Çetin İlkokulu 3. Sınıf öğrencisi Muhammet Ege Arpaç, çok mutlu olduğunu belirtti. Okul Müdürü Ramazan Özcan, “Öğrencimizin ödül alması bizi gururlandırdı. Öğrencimize bundan sonraki eğitim hayatında başarılar diliyorum” dedi.