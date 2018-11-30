İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ruhsatsız silah ele geçirildi

Kilis’te, jandarma ekipleri, hırsızlık şüphelisi bir kişinin evinde yapılan aramada, 2 tabanca, 1 av tüfeği ile çalıntı ev eşyaları ele geçirildi.

Kilis'te, jandarma ekipleri, hırsızlık şüphelisi bir kişinin evinde yapılan aramada, 2 tabanca, 1 av tüfeği ile çalıntı ev eşyaları ele geçirildi.


Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kilis Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri ve Jandarma Suç Araştırma Timinin (JASAT) yaptığı çalışmada, bir ikamette arama yapıldı. Aramalarda, 2 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 22 adet av tüfeği fişeği, 3 adet çalıntı güvercin ve çok sayıda çalıntı ev eşyası ele geçirildi. Ele geçirilen eşyalar sahiplerine teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.