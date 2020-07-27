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Sabunhane Müzesi açılıyor

Kilis’te, yapımı ve taşınması tamamlanan “Sabunhane Müzesi” açılıyor.

Kilis'te, yapımı ve taşınması tamamlanan “Sabunhane Müzesi” açılıyor.


Hakverdi Mahallesinde bulunan i Sabunhane (Masmana) olarak bilinen tarihi mekana Kilis Sabunhane Müzesinin taşınma işlemi tamamlandı. Kültür ve Tirizim İl Müdürü Cuma Özdemir, Oylum Höyük Kazı Başkanı Prof. Atilla Engin, Kilis Sabunhane Müzesi Müdürü Macit aşir ve Hakverdi Mahallesi Muhtarı Mehmet Özdemir mezede öncelemelerde bulundu.


Özdemir, “Taşınma işlemi tamamlanan ve yakında Kilis'imize hizmet vermeye başlayacak olan "-Sabunhane Müzesinin son hazırlıklarını inceledik” dedi.

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