Sağlık çalışanlarına motivasyon etkinliği

Kilis'te 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte sağlık çalışanları gönüllerince eğlendi.

Kilis Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Fazıl Arısoy organizesinde yapılan etkinlik düğün salonunda gerçekleştirildi. Törende bir konuşma yapan Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Gökmen Erendor, Korona virüsle mücadele ederek hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanlarına baş sağlığı dilediğini, sağlık çalışanlarının zor şartlarda çalıştıklarını, özlük haklarının bir an önce düzeltilmesini beklediklerini ifade etti. İl Sağlık Müdürü Vekili Murat Şekeroğlu, Pandemi sürecinde gösterdikleri gayretlerden dolayı sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Dünyanın birçok ülkesinde duruma göre bazen sağlık sisteminde sorunların tek sorumlusu, bazen de tek çaresi doktorlar olarak gösterilmektedir. Bizler ancak iyi işleyen bir sağlık sisteminde çok faydalı olabiliriz diye düşünüyorum. Hep birlikte daha iyisini yapabiliriz" dedi.

Vali Recep Soytürk, Kilis Devlet Hastanesi tarafından bir düğün salonunda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, üniversite yıllarında tıp fakültesi okuyan bir arkadaşıyla aynı evi paylaştığını ve tıp okuyanların ne kadar çok ders çalıştığını en iyi bilenlerden olduğunu belirtti.

Kilis Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Fazıl Arısoy, geçmişten gününe kadar zorlu şartlarda fedakarca çalışmaya devam eden sağlık çalışanlarının son 2 yıldır pandemiyle mücadele ettiklerini ifade ederek, “Pandemi sürecinde birçok acı kayıplarının oldu. Aşının çıkmasıyla birlikte acı kayıpların en az seviyeye indi. Birçok ülkenin henüz aşıya ulaşamazken, Türkiye'nin, yerli ve milli aşı TURKOVAC'ı üretti. TURKOVAC'ın verdiği güvenle artık salgına karşı çok daha güçlü durumdayız” dedi.

Vali Recep Soytürk, Kilis ve Ankara'da bir süre korona tedavisi gördüğünü ifade ederek, ''Bu süre içerisinde hem Ankara Şehir Hastanesi'nde hem buradaki sağlık çalışanlarından Allah razı olsun. Şiddetsiz, yeteri kadar sosyal, çok daha güzel haklarınızın olduğu günler diliyorum. Cumhurbaşkanımız bugün sevindirici açıklamalar yaptı. Şükranlarımızı sunuyorum'' diye konuştu.

Günün anısına kesilen pastanın ardından sağlık çalışanları müzik eşliğinde halay çekerek, çifte telli oynayarak gönüllerince eğlendi.