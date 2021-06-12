Sağlık çalışanlarına yenidoğan canlandırma eğitimi

Kilis'te 112 çalışanlarına Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP) Eğitimi verildi.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Çocuk ve Ergen Sağlığı Dairesi Başkanlığı tarafından, Yenidoğan ölümlerinin önlenmesi amacıyla Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP) Eğitimi Suriye Görev Gücü Toplantı salonunda Ambulanslarında görevli 112 çalışanlarına verildi. Yenidoğan Canlandırma eğitimine katılan sağlık personeline Sağlık Hizmetleri Başkanı Dt.Murat Şekeroğlu'nun da katılımıyla sertifikaları töreni verildi.