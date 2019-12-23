Sağlık İdarecileri Günü Sağlık Bilimleri Fakültesinde kutlandı

Etkinlik programı, Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Fatih Budak'ın açılış ve selamlama konuşmasıyla başladı. Sağlık yöneticilerinin özellikleri ve görev alanlarıyla ilgili bilgiler veren Budak, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen bölüm öğrencilerine de teşekkür etti.

Sunuculuğunu Araştırma Görevlisi Merve Akış'ın yaptığı programda daha sonra “Sağlık Yöneticisi Kimdir” konu başlığıyla Araştırma Görevlisi Yakup Safa Çalı sunumunu gerçekleştirdi. Çalı, konuşmasında sağlık biliminin tarihsel gelişimi ve sağlık yönetiminin ortaya çıkışından söz ederek sağlık yönetimi mezunlarının istihdam alanlarıyla ilgili bilgiler verdi.

Programda daha sonra Sağlık Yönetimi Bölümü öğrencileri tarafından kısa skeçlerden oluşan bir tiyatro gösterisi sunuldu. Programda son olarak İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Dt. Murat Şekeroğlu, Kilis'teki sağlık hizmetleri ve sağlık birimleriyle ilgili bilgiler içeren bir sunum yaptı. Şekeroğlu ilimizdeki sağlık kuruluşları, kullanılan bilgi sistemleri, sağlık kuruluşları arasındaki koordinasyonla ilgili bilgiler verdi.

Etkinliğe katılan öğrenciler program sonunda Karataş Kampüsünde bulunan kan toplama aracında kan bağışında bulundu.