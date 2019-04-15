Sağlık kuruluşlarına 3 milyon TL aktarıldı

Milletvekili Dülger, Sağlık Bakanlığı, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünden ödenek talep ettiklerini ifade ederek, “Sağlık Bakanlığı Yatırım Programında yer alan Kilis'in Polateli ilçesi Aile Sağlığı Merkezi Acil Sağlık Hizmetleri, Kilis'in Musabeyli ilçesi Murat Höyüğü 112 ASHİ, Kilis Merkez Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi Yenişehir Aile Sağlığı Merkezi ile 112 ASHİ işlerinde kullanılmak üzere 3 milyon ödenek İl Özel İdaremiz hesabına yatırılmıştır. Başta Sağlık Bakanımız olmak üzere bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.