"Sağlık Olsun" şiir dinletisi

Akademisyenler ve öğrencilerin katıldığı etkinlikte, selamlama konuşmasını yapan Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Fatih Budak, “Sağlık hizmet sunucuları olarak yetiştirmekten büyük onur duyduğumuz Fakültemiz öğrencilerini, mesleki bilgi ve tecrübelerin yanı sıra, sosyo kültürel anlamda da yetiştirmek, fakülte bünyesinde görev yapan akademisyenler olarak, sorumluluk alanımızdadır. Bu bağlamda; bu programın hazırlanmasında göstermiş oldukları teveccüh ve gayretlerinden dolayı sayın dekanımıza, dekan yardımcılarımıza, idari personelimize, şiir sunumları için huzurlarınıza çıkacak olmanın heyecanıyla günlerdir çalışan sevgili öğrencilerime ve özellikle, kültür sanat faaliyetlerine desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen saygıdeğer rektörümüze, huzurlarınızda teşekkür ediyorum.” diyerek, şair Mehmet Siligünlü'ye ait “Doktor Bey” isimli şiiri yorumladı.

Sunuculuğunu, Sağlık Yönetimi öğrencilerinden Kasım Çakmak'ın yaptığı sağlık temalı programda sırasıyla, Bahaettin Karakoç'un “Sebep” isimli şiirini, Hemşirelik öğrencisi Fatma Say; Cemal Safi'nin “Bakırköy'den Mektup Var” isimli şiirini, Sağlık Yönetimi öğrencisi Samed Gülocak; Nazım Hikmet Ran'ın “Mesaj” isimli şiirini, Sağlık Yönetimi öğrencisi Fatime Uğurlu; Cahit Sıtkı Tarancı'nın “Otuz Beş Yaş” isimli şiirini, Sağlık Yönetimi öğrencisi Ali Fuat Ulukuş; Jorge Luis Borges'in “Anlar” isimli şiirini, Hemşirelik öğrencisi İlkay Öncü; Necip Fazıl Kısakürek'in “Beklenen” isimli şiirini, Sağlık Yönetimi öğrencisi Cemile Yağ ve Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın “Ağır Hasta” isimli şiirini ise Sağlık Yönetimi öğrencisi Gülnaz Çağırma yorumladı.

Program, akademisyen ve öğrencilerin fotoğraf çekimleriyle sona erdi.