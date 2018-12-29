Sağlık personeline “Etkili İletişim” konulu eğitim verildi

İl Sağlık Müdürlüğü ile 7 Aralık Üniversitesi işbirliğinde Kilis Devlet Hastanesi Konferans Salonunda düzenlenen ve sunumunu 7 Aralık Üniversitesinden Araştırma Görevlisi Dr. Esra Asıcı tarafından “Etkili İletişim” konulu eğitim tüm sağlık personelinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Araştırma Görevlisi Dr. Esra Asıcı, hasta ile sağlık çalışanları arasında etkin iletişim kurulması yöntemlerini konusunda eğitim verildi. Program sonunda sağlık çalışanları Araştırma Görevlisi Dr. Esra Asıcı'ya çiçek takdim etti.