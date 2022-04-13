Sağlık yönetiminde akademik kariyer tüyoları

Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde düzenlenen seminerde sağlık yönetiminde akademik kariyer hedefi olan üniversite öğrencileri ile önemli bilgiler paylaşıldı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Sağlık Yönetimi Öğrenci Topluluğu organizasyonunda, Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde “Sağlık Yönetiminde Akademik Kariyer” konulu seminer gerçekleştirildi. Etkinlikte Arş. Gör. Yakup Safa Çalı'nın yönlendiriciliği ve Doç. Dr. Fatih Budak'ın sunumuyla düzenlenen seminerde Sağlık Yönetimi Bölümü öğrencilerinin lisans eğitimleri sürecinde nelere dikkat etmeleri gerektiği, mezuniyet sonrasında kamu ve özel sektördeki iş imkanları, tezli ve tezsiz yüksek lisans ile doktora eğitim programları ve akademik kariyer hedefleyen öğrencilerin hazırlanması gereken sınavlar hakkında önemli bilgiler verildi.

Program Doç. Dr. Fatih Budak'ın, öğrencilere, derslerine iyi çalışarak yüksek bir not ortalamasına sahip olmaları gerektiğinin yanı sıra, İngilizce ve Arapça başta olmak üzere en az bir yabancı dili okuma, yazma ve konuşma düzeyinde öğrenmeleri; yazılım, donanım ve internet kullanımı açısından iyi derecede bilgisayar kullanmaları ve bunlara ek olarak, sanatsal ve sportif faaliyetlere de katılım sağlamaları yönünde tavsiyelerde bulunmasıyla son buldu.