Sahipsiz bakıma muhtaç köpekler beslendi

Kilis'te jandarma personeli tarafından sahipsiz ve bakıma muhtaç hayvanların beslemeleri yapıldı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, beyaz örtüyle kaplı Gülbaba ve Deliosman köyleri sınırları içerisinde sokak hayvanlarının yoğun bulunduğu noktalara yem ve mama bıraktı.

Havaların soğuk gitmesi nedeniyle yiyecek bulamayan sokak hayvanlarına yönelik benzer uygulamaların devam edeceği bildirildi.