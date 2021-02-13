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Sahte şase numarasıyla Suriye'ye giden araç gümrükte yakalandı

Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısında, orijinal şasesinin üzeri boyandıktan sonra sahte şase yapıştırılarak Türkiye’yi terk etmeye çalışan bir kişi araç ile birlikte yakalandı.

Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısında, orijinal şasesinin üzeri boyandıktan sonra sahte şase yapıştırılarak Türkiye'yi terk etmeye çalışan bir kişi araç ile birlikte yakalandı.


Öncüpınar Gümrük Müdürlüğü ve Öncüpınar Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'den Suriye'ye çıkış işlemleri yapılmak üzere Öncüpınar Gümrük Sahasına gelen Suriye plakalı araçta yapılan kontrolde, aracın ön motor kısmında kazılı bulunan şase numarasından şüphelenmesi üzerine şase numarası kazındığında boyanın altında 15 santim uzunluğunda sac levhanın sonradan kaynak edildiği, levha kaldırıldığında ise orijinal olduğu değerlendirilen başka şase numarasının olduğu belirlendi. Olayla ilgili Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından araç sürücüsü hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan adli işlemler başlatıldı.

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