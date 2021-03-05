Şanlı Türk bayrağı Kilis'ten Çanakkale'ye uğurlandı

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 'Anadolu Gönül Yolu' etkinliği kapsamında Çanakkale Şehitliği'nde göndere çekilecek olan Türk bayrağı Güneydoğu Anadolu Bölgesinin son ili olan Kilis'ten törenle uğurlandı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde, 18 Mart Çanakkale Zaferinin Yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle düzenlenen “Anadolu Gönül Yolu 81 Genç 81 Bayrak” adlı etkinlik kapsamında Kilis'e gelen Türk Bayrakları, Çanakkale'ye uğurlandı.

Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda gerçekleştirilen törene Kilis Vali Vekili Fehmi Sinan Niyazi, Kilis Belediye Başkan Vekili Mustafa Tohumcu, Garnizon ve 1'inci Hudut Alay Komutan Vekili Piyade Albay Gökay Muştu, İl Jadarma Komutanı Jandarma Albay Ersin Aslan, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mahmut Kaçarlar ile davetliler katıldı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin son ili olan Kilis'te, Türk Bayrağı Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü nedeniyle Türkiye'nin 7 bölgesinden gelen bayraklar ile birlikte göndere çekilecek.

Kilis Vali Vekili Fehmi Sinan Niyazi, Milletin yaptığı fedakarlıkları kelimelerin yetmeyeceğini ifada ederek, “Bunu Milli şairimiz Mehmet Akif'ten daha iyi o zamanın ruhuna ve his ettiklerimize en iyi ifadeyi söyleyebilen olmamıştır. Milletimizin millet olma bilincinde çok büyük bir noktayı temsil eden Çanakkale harbi, Çanakkale'nin geçilmezliği daime çocuklarımıza gerek oraya giderek, gerekse bu programlarla tekrar tekrar vurgulanması gerekiyor” dedi.