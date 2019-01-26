Savaşın çocuklarından resim ve el işi sergisi

Suriyeli yetim çocuklar, İHH İnsani Yardım Vakfı'nın Siccu konteyner kentinde yaptırdığı İstanbul İtfaiyesi Şehit Onbaşı Taner Çebi Yetim Anaokulu'nda resim, el işi, minyatür ve oyuncak sergisi açtı.

Suriye'de yaşanan savaşın yetim bıraktığı çocuklara sahip çıkan İHH İnsani Yardım Vakfı, onların barınma, gıda, sağlık ve eğitim gibi ihtiyaçlarını karşılarken onları sosyal hayata adapte etmek için de çeşitli çalışmalar gerçekleştiriyor. Yetim çocuklara yönelik psikolojik destek çalışmaları yürüten İHH, yetim çocukları kendilerini daha iyi ifade edebilecekleri alanlara da yönlendiriyor.

İHH, Kilis'in karşısında bulunan, Suriye'nin Azez bölgesinde savaştan kaçan aileler için kurduğu kamplarda yetimler için de bir çok projeyi hayata geçirdi. Kampların içinde kurulan yetimhaneler ve yetim anaokullarında çocukların savaşın etkilerinden uzaklaştırarak sosyal hayata adaptasyonları sağlanmaya çalışılıyor.

İHH'nın 2014'te inşa ettiği Azez'deki Siccu konteyner kentinde geçtiğimiz yıl İstanbul'da meydana gelen yangında şehit olan İtfaiye Onbaşı Taner Çebi adına açılan yetim anaokulundaki çocuklar, eğitim öğretim yılının ilk yarısında öğretmenlerinin yardımıyla yaptıkları resim, el işi, minyatür ve oyuncakları okullarında kamp sakinleri ve bölge halkı için sergiledi.

İHH İnsani Yardım Vakfı Suriye Çalışmaları yetim birimi sorumlularından Ahmed Kenan, İHH olarak yetim çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdüklerini belirtti.

Bu kapsamda Suriye'nin Azez bölgesindeki Siccu Kampı'ndaki yetim anaokulunda çocukların eğitim öğretim dönemleri içinde yapmış oldukları resimler, el işleri ve çeşitli oyuncakların sergilendiğini aktaran Kenan, “ aslında bu çalışmalar çocukların hayallerini yansıtıyor. Biz de İHH İnsani Yardım Vakfı olarak çocukların hayallerini gerçekleştirmeye çalışıyoruz” dedi.

İtfaiye Onbaşı Şehit Taner Çebi Yetim Anaokulu öğretmenlerinden Huzame Esseyid yapılan sergiyle alakalı yaptığı konuşmada, “Bu sergi fikri çocukların yaptığı güzel resimleri ve çalışmaları duvara asmamızla başladı. Güzel bir fikir ortaya çıktığını düşünerek bu fikri geliştirmeye çalıştık. Eğitim dönemi başladığından bu yana çocuklarla birlikte el baskısı resimler, hayvanların şekilleri, meyve baskıları yaptık. Aynı zamanda doğal malzemeler kullanarak nohut ve fasulyeleri renklendirip farklı şekiller oluşturmaya çalıştık. Mesela çocuklarla fasulyeleri renklendirip portakal şeklinde resimler yaptırdık” dedi.

Yetim çocukların arasında grup çalışmaları yapmalarını, çocukların arasında yardımlaşma ve paylaşmayı geliştirmeyi amaçladıklarını belirten Esseyid, “Onları savaş ortamından uzaklaştırmak ve yaşadıklarını unutturmaya çalışıyoruz. Buradaki yetim çocukları bir nebze de olsa umutlandırmaya çalışıyoruz. İnşallah bu çocukları savaşın etkilerinden birazcık uzaklaştırmış oluruz” diye konuştu.

İHH, Suriye'de sivillerin yoğun yaşadığı Halep kırsalı ve İdlib bölgelerindeki yetimlere hamilik ederken, 54 ülkede ve Türkiye'deki 76 şehirde bulunan 90 bini aşkın yetim çocuğun her ay düzenli bakımını üstleniyor.