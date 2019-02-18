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Savaşın yaraları sarılmaya devam ediyor

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Azez’e bağlı Siccu bölgesinde Darüşşifa Eczanesi ücretsiz ilaç dağıtım merkezi kurdu.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Azez'e bağlı Siccu bölgesinde Darüşşifa Eczanesi ücretsiz ilaç dağıtım merkezi kurdu.


Kilis'in karşısında bulunan Siccu bölgesinde kurulan Daruşşifa Eczanesi ile birlikte ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz bir şekilde ilaç dağıtıyor. Bu merkezde günlük ortalama 60 aile, doktorların yazdıkları reçeteyle birlikte gelip ücretsiz bir şekilde ilaç temin ediyor.


Suriye'de 8 yıldır devam eden iç savaşta yüzlerce sağlık merkezi ve hastane bombalamalar nedeniyle yerle bir oldu. Türkiye'nin yardımlarıyla birçok sağlık merkezi ve hastane yeniden hizmete açıldı.


Yaşanan çatışmalar sebebiyle yerinden edilen sivillere hizmet veren birçok hastaneye tıbbi ekipmanlar, medical malzemeler ve jeneratörler ulaştırdığını ifade eden İHH Gaziantep İYD Başkanı Tuncay Mengilli, "Suriye'de ücretsiz eczane projesini üstlendik. Bu projeyle savaş mağduru sivil insanların bir nebze de olsa ilaç ihtiyacını karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.


Mengilli, "İhtiyaç duymadığınız ilaçlarınızı en yakın şubemize getirerek ihtiyacı olan ailelere ulaştırabilirsiniz. Burada önemli olan nokta ilaçların son kullanma tarihinin en az 6 aydan fazla olması gerekiyor” dedi.


4 yıldır kamplarda yaşam mücadelesi veren Esad Muhammed, "3 yaşındaki oğlumu hastaneye götürdüm. Doktor tedavi edip ilaç yazdı. Çalışamadığım için ilaç parası bulamadım. Ben de buraya gelerek ilaçları temin ettim. Yardım eden tüm herkesten Allah razı olsun” diye konuştu.

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