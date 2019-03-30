SBMYO'dan DGS Etkinliği

Programın açılış konuşmasını SBMYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Halil Uzun yaptı. Uzun, bu programların öğrencilerin başarılı kariyer sürecinde motive edici bir unsur olduğunu dile getirerek, bu uzun süreçte tüm öğrencilere başarılar diledi.

SBMYO Muhasebe ve Vergi Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Şit'de DGS hakkında öğrencilere teknik sunum yaparak, sınavın genel yapısı hakkında bilgilendirmede bulundu.

Son olarak ön lisans öğrencisi iken DGS'ye girip şu an lisans bölümlerde okuyan öğrenciler Fatma Eryılmaz, Gökhan Kaydı, Seval Şahin, Burak Tahmaz, Merve Rümeysa Turhan ve Orhan Dedelekoğlu DGS hazırlanma süreci ve sonrası hakkında bilgilendirme sunumları yaptılar.