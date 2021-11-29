Şehidin kanı yerde kalmadı

Kilis'ten Suriye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışanlara müdahale edilirken bir askerin şehit olmasıyla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kilis'te Cuma günü meydana gelen olayda 1'inci Hudut Alayı 3'üncü Hudut Taburu Hilaltepe Hudut Karakolu sorumluluk alanından Suriye'ye yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan kişilere müdahale edilmiş, Suriye'ye yasa dışı yollarla geçmek isteyen grup ''Dur'' ihtarına ateşle karşılık vermiş, açılan ateşte ağır yaralanan 29 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç, kaldırıldığı Kilis Devlet Hastanesinde şehit olmuştu. Uzman Çavuş Dinç'in şehit olmasının ardından gerçekleştirilen operasyonda 5 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından sağlık kontrolü için Kilis Devlet Hastanesine götürüldü. Yoğun güvenlik önlemleri arasında hastaneye götürülen zanlılar, tamamlanan işlemlerinin ardından ise adli makamlara sevk edildi.